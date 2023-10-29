«Забрать самое ценное»: певица МакSим рассказала о предательстве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Артистка разочаровалась в своих близких людях после комы, вызванной тяжелым течением коронавируса.

Певица МакSим рассказала о предательстве близких людей, в тот период, когда она лежала в коме. Трагедией звезда поделилась во время интервью на одном из YouTube- каналов.

«Близкие люди начали узнавать, как удочерить моих детей для того, чтобы оформить на себя имущество. Спустя время оказалось, что люди, с которыми я работала много лет, подделывали мою подпись, пока я была в коме», — поведала поп-звезда.

По ее словам, она не стала ничего с них требовать и решила обойтись без разборок. Просто отпустила, и стало легче. Исполнительница добавила, что понимала, что эти люди воровали у нее, хоть и не представляла, в каком количестве. Отмечается, что после произошедшего круг общения певицы значительно сократился.

Ранее 5-tv.ru писал, как МакSим чувствует себя после реабилитации. Летом 2023 года она рассказала, что лечится от алкогольной зависимости.