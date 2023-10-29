«Здесь рождаются таланты»: краеведы установили корни происхождения Шатунова

Фото: © РИА Новости / Антон Белицкий

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В Башкирии нашли уголок, где «музыка звучит по-особому».

Корни умершего в прошлом году певца Юрия Шатунова берут начало в Зилаирском районе Республики Башкортостан. Об этом заявил глава района Борис Мелкоедов, ссылаясь на исследование местного краеведа.

«Эту версию мы сверили с имеющимися данными у нашего краеведа Геннадия Шаранова. На самом деле, у Юрия Шатунова душевные песни, которые никого не оставляют равнодушными и дарят особую теплоту. Не зря одно из значений Зилаир — теплая песня. Здесь рождаются таланты, и музыка звучит по-особому», — написал чиновник в Telegram-канале.

Известно, что певец Юрий Шатунов, скончавшийся в 48 лет от инфаркта, родился в городе Кумертау Башкирской АССР.

Краевед Геннадий Шаранов из Башкирии опубликовал подтверждающие родословную Шатунова документы в соцсетях.

«Я просмотрел несколько дел и нашел подтверждающие документы о проживании семьи его прадеда на хуторе Картлазма Зилаирского района Башкирской АССР, а также запись в Метрической книге 1906 года церкви Петра и Павла села Петровки (ныне Зилаирского района)», — написал исследователь.

На днях музыкальный критик Сергей Соседов обнаружил неожиданное сходство между Шатуновым и лидером группы «Кино» Виктором Цоем. По словам Соседова, несмотря разные стили, оба покойных исполнителя стали новыми молодежными героями на отечественной эстраде.

И Шатунов, и Цой были «беспородными людьми, дворовыми ребятами с улицы, без образования и вокальных данных», но именно это отличало их от прежних кумиров и привлекло к ним новое поколение слушателей, подчеркнул критик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинске предложили назвать арт-сквер в честь Юрия Шатунова.