«Удар по экономике»: кому и чем грозит разрыв газового договора РФ и Украины

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Транзит российского газа через Украину может прекратиться до окончания срока действия соглашения.

Разрыв договора о транзите газа между Украиной и Россией вызовет рост цен на газ. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт считает, что договор, истекающий в конце 2024 года, будет расторгнут еще раньше, так как формально у сторон есть основания для этого — Россия и Украина упрекают друг друга в нарушении соглашения.

«Я подозреваю, что после окончания нынешнего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен. К этому явно Украину будут подталкивать США, которые хотят окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка», — заявил Юшков в комментарии изданию Lenta.ru.

Аналитик отметил, что объемы газа, идущие транзитом через Украину, уже небольшие, но лишиться их — значит вызвать дополнительный дефицит газа на европейском рынке и спровоцировать рост цены на него.

«Речь не идет о том, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен. Это дополнительный удар по экономике Европы», — подчеркнул Юшков.

Ранее в этот день издание «Страна.ua» опубликовало заявление главы «Нафтогаза» Алексея Чернышова о том, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года.

По словам Чернышова, сейчас Украина не разрывает контракт «исключительно из-за европейских партнеров», которых не хочет ограничить в возможности получать газ и готовиться к зиме.

Действующий договор о транзите газа Москва и Киев подписали в 2019 году. Согласно ему, за пять лет объем поставок топлива должен был составить 225 миллиардов кубометров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замминистра иностранных дел России Михаил Галузин предрек Киеву и европейским столицам негативные экономические последствия в случае отмены транзита российского газа Украину.