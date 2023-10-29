«Все зашло слишком далеко»: Кейт Миддлтон не будет мирить мужа и принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

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Принцесса Уэльская отказалась примирить братьев. Но почему?

С каждым днем отношения в королевской семье Великобритании становятся более напряженными. Братья-принцы Уильям и Гарри откровенно друг друга недолюбливают. Те, кто следит за жизнью королевской семьи знают, что Кейт Миддлтон всегда была главным миротворцем в семье. Но тут даже она умывает руки.

Раньше Гарри называл Кейт сестрой. Но со временем Миддлтон начала чувствовать агрессию со стороны «запасного». Об этом сообщил королевский биограф Дженни Бонд. Его слова цитирует издание The Sun.

«Кейт даже обиделась на Гарри и больше не собирается предпринимать никаких попыток к примирению. «Кейт чувствует, что принц Гарри стал слишком жестоким. Их отношения настолько испорчены, что она не будет той, кто протянет оливковую ветвь Гарри к Рождеству. Я думаю, что она дошла до стадии, когда ей пришлось сделать шаг назад. Все зашло слишком далеко, и она чувствует себя расстроенной и, откровенно говоря, обиженной», — рассказал биограф.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кто на самом деле мешает примирению принца Гарри с семьей.