Ужасающие последствия: к чему приведет война в секторе Газа

Фото: Reuters / MOHAMMED FAYQ ABU MOSTAFA

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Стороны пытаются извлечь выгоду из конфликта, но ситуация только усугубляется.

Развитие палестино-израильского противостояния приведет только к большим жертвам, заявил в беседе с изданием «БИЗНЕС Online» политик и социолог Максим Шугалей.

Он отметил, что почти любой дальнейший шаг Израиля ведет к ухудшению ситуации в регионе. Обещанный ввод войск в сектор Газа для проведения наземной операции или блокировка региона грозят нарастанием глобальной катастрофы. Более того, жители региона обязательно выложат фото- и видеосвидетельства происходящего, что сплотит мусульман всего мира против Израиля.

«Мы получим очень мощное противостояние как на внешней арене, так и внутри самых разных государств. Конфликт выйдет за пределы палестино-израильского противостояния с вероятностью в 100%», — заметил Шугалей.

Также эксперт отметил, что последствия уже проявились для Израиля после удара по больнице «Аль-Ахли». Мало кто в мире верит в то, что это сделал не Израиль.

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Более того, многие страны пытаются извлечь из происходящего какую-то выгоду. Но страдают от этого простые люди. В тоже время «со стороны Израиля уже прозвучали очень страшные слова». Остановить агрессию своего сюзерена вполне способны США, но пока непонятно, как много Штаты могут предложить Израилю, чтобы остановить развитие конфликта. Более того, пока даже непонятно, насколько США заинтересованы в том, чтобы активно «ввязываться» в происходящее на Ближнем Востоке.

«Из этой ситуации выход только один — переговоры. Другого здесь нет», — заметил политик.

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