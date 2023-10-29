Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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С близкими людьми артист снимался всего в одном проекте, но этого ему хватило с лихвой.

Заслуженный артист РФ Игорь Гордин крайне востребован и в театре, и в кино. В одном из свежих проектов он исполняет роль советника Петра I графа Александра Меньшикова. В интервью изданию 7Дней.ru актер рассказал, что однажды столкнулся на съемочной площадке с настоящим испытанием — работой со своей женой, актрисой Юлией Меньшовой.

Совместная работа для супружеской пары нашлась в сериале «Преступление будет раскрыто». Гордин и Меньшова играли в нем мужа и жену в разводе. Но в какой-то момент на съемочной площадке возникли сложности.

«Я разделяю семью и работу. А когда Юля была моей партнершей, я не понимал, где в данный момент нахожусь. В первый съемочный день вообще не знал, как себя вести. Так что предпочитаю, чтобы это все было по отдельности: дом, семья и работа, съемки», — поделился артист.

Частично по этой же причине семейная пара оберегала детей от съемок в кино.

«Съемки — это очень тяжелый и непредсказуемый процесс. Можно на всю жизнь подорвать ребенку психику, направить его по неправильному пути», — объяснил Игорь Гордин.

Но при этом оба отпрыска пошли по стопам родных, продолжив династию деятелей культуры. Сын четы знаменитостей Андрей закончил Школу-студию МХАТ и уже начал работу режиссером, завоевав Гран-при Patriki Film Festival за работу «Тук-тук-тук».

«Дочь сначала пыталась избежать театральной участи. После школы поступила на факультет медиакоммуникации. Но, проучившись там полгода, поняла, что не хочет этим заниматься. Зато очень сильно увлеклась театром, начала смотреть много учебных, дипломных спектаклей», — рассказал артист.

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