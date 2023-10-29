Премьер Канады шокирован смертью своего школьного приятеля Мэттью Перри: но правда ли они дружили?

Фото: www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face

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Актер и политик знакомы. Но правда ли у них такие теплые отношения?

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и актер Мэттью Перри были знакомы, когда учились в школе. После кончины звезды сериала «Друзья» канадский политик написал трогательный пост в своей соцсети X (бывшая Twitter).

«Уход Мэттью Перри шокирует и огорчает. Я никогда не забуду игры на школьном дворе, и я знаю, что люди во всем мире никогда не забудут радость, которую он (Мэттью Перри — прим.ред.) им приносил. Спасибо за то, что заставлял смеяться, Мэтью. Тебя любили — и тебя будет не хватать», — написал Трюдо.

Но премьер-министр Канады сильно приукрасил свои отношения с актером. Дело в том, что шесть лет назад Мэттью Перри признавался на шоу Джимми Киммела, что в детстве издевался и даже бил будущего премьер-министра.

Удивительно, но политик нашел время и начал перепалку в Twitter. Он потребовал у Перри бой-реванш. Но актер отказал и напомнил премьер-министру о том, что за ним сейчас стоит армия. Поэтому Перри не стал рисковать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие главные роли Мэттью Перри исполнил в кино.