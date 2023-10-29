«Повысить уровень доходности»: десять регионов РФ получат особые выплаты от Минфина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Псковская области получит денежную помощь от Министерства финансов. Кто еще попал в этот список?

Регионы, которые оказались в списке с самым низким бюджетным отсечением, будут отдельно работать с Министерством финансов России в 2024 году, чтобы исправить эту ситуацию. Также они получат средства на повышения их доходности. Об этом сообщил депутат Государственной думы и заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев информационному агентству URA.RU.

«Мы определили десять регионов, у которых бюджетное обеспечение самое низкое. Они заключают специальное соглашение с Минфином, получают дополнительные деньги. С ними ведомство отдельно работает, чтобы повысить уровень доходности», — сказал политик.

Депутат также назвал те самые десять регионов. В них вошли: Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Республика Алтай, Алтайский край, Псковская области и Адыгея. Исаев подчеркнул, что политика поддержки регионов будет продолжаться.

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