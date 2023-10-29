Разбившая семью британского миллионера украинка развелась с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON

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Сценаристы мыльных опер потирают руки, предвкушая возможность экранизировать эту историю.

Украинская беженка, разрушившая семью Хакона Оверли, мультимиллионера из Великобритании, развелась с мужем. История, прогремевшая на весь мир, получила новый поворот. Сценаристы мыльных опер потирают руки, предвкушая возможность экранизировать эту историю.

По информации газеты The Daily Mail, презабавнейшая история с участием украинки произошла много месяцев назад и буквально разорвала сеть. Спустя время после начала спецоперации России на Украине, украинка Мария Полончук переехала в дом к британцу Хакону Оверли, в котором он жил вместе с семьей. 52-летний миллионер нашел в себе силы помочь женщине, попавшей в затруднительное положение, решил разместить ее в своем поместье в графстве Суррей.

Не прошло и нескольких недель, как он оставил свою жену и детей и стал жить с новой возлюбленной. Достаточно быстро девушка взяла ситуацию в свои руки, сменила имя и открыла собственный бизнес. Теперь же выяснилось, что Полончук все же решилась подать на развод с супругом, чтобы сохранить отношения со своим благотворителем.

«Муж беженки Андрей Шелдунов, который живет в столице Украины Киеве, получил от нее „быстрый“ развод вскоре после того, как ее новые отношения стали достоянием общественности», — указывается в материале.

Сама восходящая знаменитость о происходящем в семье продолжает хранить молчание. Известно лишь, что подобный прецедент, получивший мировую огласку, стал вторым по счету. Ранее другая украинская беженка сумела за несколько дней разрушить десятилетний брак британца, решившего приютить девушку под крышей собственного дома. Ради беженки Энтони Гарнетт бросил супругу и двоих общих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Норвегии местные женщины начали прикидываться украинками, чтобы зарабатывать больше на интим-услугах.