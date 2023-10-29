Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 35 человек

Фото: REUTERS / Stringer

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Катастрофа могла произойти из-за возгорания и взрыва метано-воздушной смеси.

Число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 35 человек. Ведутся поиски еще 11 шахтеров. Новую информацию сообщила служба МЧС Казахстана в своем Telegram-канале.

Катастрофа могла произойти из-за возгорания и взрыва метано-воздушной смеси. Об аварии на шахте в Казахстане стало известно рано утром 28 октября. На момент ЧП под землей находились 252 человека. Экстренно эвакуировать успели 205 из них.

Президент России Владимир Путин направил главе Казахстана Касым-Жомарт Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с аварией на угольной шахте в Карагандинской области, в результате которой погибли люди.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробно о причинах трагедии.