Чтобы не прослыть дурнушкой: ТОП-3 модных лайфхака, как сэкономить на шоппинге

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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И осенью, и летом вы будете смотреться стильно, если знать некоторые секреты. Какие три вещи обязаны быть в гардеробе каждой модницы, а от каких стоит отказаться?

В 2023 году на гребне волны появилось направление в одежде под названием old money. Оно предусматривает одежду и обувь, изготовленную из дорогих тканей и материалов. Но и с учетом этого факта, стилисты и имиджмейкеры советуют обращать внимание на предметы гардероба без кричащей роскоши и дополнительных атрибутов.

Эксклюзивно для 5-tv.ru стилист Анна Ничкова назвала ТОП-3 модных лайфхака, позволяющих выглядеть стильно, а заодно и сэкономить на их покупке. Так, по словам специалиста, покупка более дорогой, но в то же время более качественной вещи поможет сэкономить немало средств, ведь в таком случае обновлять гардероб придется значительно реже.

«Если вы приобретаете дешевую вещь, вы слишком много от нее хотите. В таком случае, велик риск, что у нее будет некачественный пошив, некрасивое лекало, которое не украшает фигуру, а иногда даже уродует. Не забывайте, когда вы делаете выбор по цене, считать цену выхода», — объясняет она.

Футболка чуть дороже всегда приоритетнее бюджетной вещи: и дело не только в качестве пошива, объясняет Ничкова.

«Стоимость изделия в таком случае делится на количество выходов. Если вы некачественную, некрасивую футболку надели не больше десяти раз из-за того, что она теряет внешний вид после первой же стирки, то цена выхода этой футболки не может быть большой. Дальше она у вас либо переходит в разряд домашней, либо вы ее выкинули, либо вы пытаетесь прикрыться и носите ее без удовольствия. Если футболка действительно исполнена по высшему разряду, вы обзаведетесь вещицей классного фасона, которая вас в любой момент выручит», — объяснила она.

Едва ли не самой распространенной ошибкой считается погоня за брендами. Очень часто стилисты сталкиваются с ситуациями, когда клиентки предпочитают покупать вещь из-за чека и вышивки, игнорируя ее посадку и качество исполнения. Подобная расточительность неизбежно ведет к тому, что модница становится предметом для обсуждения, а в худшем случае и вовсе превращается в посмешище.

«Я всегда советую покупать качественные вещи. Если вещь некачественная, даже если она ультрамодная, это сразу минус 500% вашему внешнему виду. Вы сразу переходите в разряд неопрятно выглядящих», — предупреждает эксперт.

Идеально, если в гардеробе модницы будут три универсальные вещи, которые придут на выручку в экстренной ситуации. К таким стилист причислила белую футболку, пиджак оверсайз и джинсы всех фасонов и цветов.

«Если есть цель сэкономить на гардеробе, выбирайте пять базовых моделей и две ультрамодные. Джинсы, белые футболки, черные пиджаки, будто снятые с мужского плеча, никогда не выходят из моды», — подытожила она.

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