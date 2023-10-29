Офицер ВСУ: у Украины заканчиваются солдаты, нужно усилить мобилизационные меры

Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudak

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На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию на фронте. Кроме того, в даркнете украинцы могут приобрести свидетельство о смерти, чтобы избежать призыва.

Армия Незалежной с каждым днем несет огромные человеческие потери, поэтому необходимо немедленно ужесточить мобилизационные меры. С таким заявлением выступил командир 80-й роты ВСУ Владислав Шевчук в интервью одному украинскому изданию.

«Не хватает людей. Солдаты заканчивается, ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», — пригрозил Шевчук.

По его словам, то, что военкомы хватают людей прямо на улице и насильно увозят на фронт — совершенно нормально. Боевик считает, что даже женщины обязаны вступить в ряды ВСУ.

«Меня это не беспокоит, когда я теряю своих людей, которые выполняют боевую задачу. Мы не хотим защищать уклонистов», — выступил со страшным заявлением командир.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что группа ВСУ сдалась в плен под Купянском.