«Моя жизнь была адом»: ушел из жизни звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Фото: www.globallookpress.com / Dave Longendyke

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Британскому актеру было всего 54 года.

В возрасте 54-х лет скоропостижно ушел из жизни звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает издание TMZ.

Источники американского издания сообщают, что актер утонул в джакузи у себя дома в Лос-Анджелесе. По предварительной информации, смерть наступила в результате остановки сердца. По информации СМИ, рядом с телом не было обнаружено ни наркотиков, ни алкоголя.

Мэттью Перри много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом. Кроме того, он тяжело болел панкератитом.

«У меня были очень большие проблемы; моя жизнь была адом», — признался он однажды в одном из интервью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что скоропостижно скончался 29-летний участник Премьер-лиги КВН Роман Винокуров.