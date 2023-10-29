Подорожание курицы на 50%: как это возможно и когда снизятся цены

Фото, видео: Ведомости / ТАСС; 5-tv.ru

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Ситуацию с птицей может исправить строительство новых птицефабрик, но у мелких региональных производителей на это денег нет.

На самом деле курятник, в котором стояли министр и губернатор — непростой, это первый в России селекционный центр по разведению российской породы бройлеров «Смена -9». Может, для кого-то было секретом, но 97% курицы в России — иностранной селекции. Зависимость от импорта поголовья лишь один из аспектов. Оборудование тоже импортное, как и медикаменты, а еще корма.

Доллар и евро выросли. Это официальная версия производителей. А есть неофициальная: в погоне за «большим долларом» фабрики сами навострили лыжи на внешний рынок. Не даром появилась инициатива на полгода — экспорт отдельных видов мяса птицы запретить.

Подобную меру уже предприняло Министерство энергетики — ограничив вывоз бензина и дизеля, цены на заправках это не сбило, но зато никто не скажет, что не попытались.

Между тем, карта цен на курицу, как карта осенней погоды, чем более населенный регион — тем сильнее подорожал этот самый ходовой вид «мяса». Причем началось это задолго до ослабления рубля перед долларом и евро.

Но сейчас курятина подорожала аж на 50% и стоит дороже свинины. Как такое возможно? И когда снизятся цены? Разбирался корреспондент «Известий» Николай Иванов.

С сотрудниками Народного фронта (ОНФ) идем смотреть цены на курятину. Склад на улице Орджоникидзе. Фермерские товары.

Нам перегородил дорогу неизвестный мужчина. Срывает микрофон и кладет себе в карман. Мы показываем удостоверение журналистов и редакционное задание, но он обвиняет нас в краже.

Вторую съемочную группу торговцы не просто не пускают на склад — стоят стеной. Как будто, есть, что скрывать. Ведут себя крайне агрессивно. Человек представился начальником службы безопасности, но к конструктивному разговору он не готов.

Точку в этом конфликте поставила полиция и Следственный Комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Что так напугало сотрудников склада? Происхождение их товаров, наличие документов, ценообразование? Разберется следствие.

Вопрос стоимости курятины, действительно, непростой. И заставляет нервничать всех.

Средние потребительские цены на охлажденную курицу по данным Росстата — в январе килограмм куриной тушки не стоил и 200 рублей, даже был небольшой спад весной, но ближе к концу лета цены заметно подскочили и продолжают расти. Это заметили все — от Москвы до Владивостока.

На юге страны ценник подскочил почти вдвое. Одним словом, подорожало все: ножки, крылышки, филе. Но выросли и затраты производителей.

Согласно статистике, больше всего в мире едят курятины, около 135 миллионов тонн в год. Свинина — на втором месте. Ситуацию с курицей может исправить строительство новых птицефабрик, но у мелких региональных производителей на это денег нет.

«Глобальных сложностей на работе на производстве у нас нет, все идет своим чередом, единственное… Ладно, это не буду говорить. Хотел сказать, нужна поддержка от правительства», — говорит Роман Николаев, владелец птицефабрики

Глобальных сложностей, может, и нет, но ситуативные преимущества недавно появились. Как только начал расти курс доллара, эксперты зафиксировали и рост экспорта, продавать за доллары стало выгоднее. Только вот объемы производства остались прежние.

«Главный покупатель Российской Федерации — это Китай, Саудовская Аравия, но и для центральной Азии этот товар идет через Казахстан, ну, и сам Казахстан покупают еще для себя. Это одна из причин, которая могла привести к конъюнктурному росту цен, то есть производители начали готовиться к тому что спрос будет увеличиваться», — делает заключение Леонид Иванович Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Минсельхоз при этом «не видит объективных причин» для роста цен. И правительство вынуждено реагировать на ситуацию и не предотвращать ее. Вот и приходится одному из крупнейших в мире производителей курятины увеличить ее импорт, чтобы немного стабилизировать цены. Россия начала закупать мясо птицы в Белоруссии и Казахстане.