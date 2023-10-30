Как с хромой утки вода: в чем Джо Байден снова провинился перед американцами

Фото, видео: REUTERS / Eduardo Munoz; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Едва ли теперь у Белого Дома в Палате представителей США будет надежный союзник для построения нового миропорядка, которым так грезит старый Байден.

Израиль или Украина — кого выбрать? Пентагон уверяет, что поддержит обе страны. Однако источники влиятельного издания Axios уверяют, что все равны, но есть те, кто ровнее — на Ближний Восток готовы отгрузить снаряды, ранее упакованные для Зеленского.

Наступает решающая битва, битва за президентское кресло в США. До голосования ровно год. Байден в своей максимально поднимает ставки. Он хочет не просто переизбраться, готов установить новый мировой порядок.

Если хватит сил, конечно, 82-летний президент США все больше проводит время отдыхая за пределами Белого Дома. А мир катится под откос.

Вторая авианосная группа флота США уже прибыла в Восточное Средиземноморье. Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» с сопровождением в персидском заливе будет сдерживать Иран. Судя по всему, новый байденовский миропорядок, это тот же старый миропорядок, который называется «демократией авианосцев». Но нужно ли это самим американцам? Репортаж корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

В городе азартных игр, ярких огней и дорогих машин забуксовали, забастовали профсоюзы. Они требуют сокращения рабочего дня, увеличения зарплаты.

С плакатами «Одной работы должно быть достаточно» по улицам идут повара, кондитеры и официанты — первые, кто ощутил на себя чудовищный удар экономических успехов команды Байдена.

Против постоянных переработок и низкой зарплаты бунтуют 75 тысяч врачей и медсестер сразу в пяти штатах.

Американский автопром тоже встал на дыбы. Каждый десятый американец теперь не может выплачивать автокредит и ипотеку. Но президента Байдена мало заботят внутренние проблемы. Все мысли старого Джо то с Израилем, то с Сирией и Ираком, то снова с Украиной. У него очень сложная задача — как уговорить Конгресс продолжить перечислять деньги налогоплательщиков на третью мировую войну. Десятки миллиардов уже потрачено на Украину, и миллионы американцев уверены, что напрасно.

Пока Белый Дом занят глобальными проблемами, локальные одна за другой все страшнее и страшнее. В США больше двух суток не могли найти сумасшедшего, который на этой неделе убил 18 и ранил еще 13 человек. Полицейские и федералы искали подозреваемого в четырех городах, пока не обнаружили тело Роберта Карда в лесу. Убийца застрелился из своего же ружья.

В первую очередь, внутренними проблемами — насилия, фентаниловой эпидемией и засильем нелегалов — обещает бороться новый спикер парламента. Спустя четыре недели неразберихи, споров, интриг и подковерной борьбы его все-таки выбрали с четвертой попытки. Республиканец Майк Джонсон уже рассказал, что переговорил с Байденом, что разногласий слишком много и что тревог у него только прибавилось.

Пристальнее, чем в Штатах, за выборами нового спикера следили только на Украине и, затаив дыхание слушали его первую речь, а он ни разу не упомянул их, и вообще еще год назад требовал урезать финансирование Киеву.

«Он консервативен в вопросах финансов, поскольку настроен на восстановление ресурсов внутри страны и сохранение бюджетов, Украина для него ничего не значит», — говорит Пол Роберт, бывший помощник министра финансов США

Так что едва ли теперь у Белого Дома в Палате будет надежный союзник для построения нового миропорядка, которым так грезит старый Байден… Порядка, где богом и судьей для всего мира должна быть только Америка.

«Причина в том, что вся его команда — это те же ястребы, что работали в администрации Обамы. Байден привел ровно тот же тип людей в офис. Тех, кто работал на Обаму, кто подарил нам войны в Сирии и Ливии. И теперь развязали новую войну», — отмечает журналист Рэнди Кредико.

Разумные голоса в Америке хоть и звучат, но тонут в мощном хоре сторонников войны. Илон Маск заявил на этой неделе, что восстановление нормальных отношений с Россией — прагматичное решение для Запада.

«Я согласен с Маском. Россия могла бы стать лучшим партнером Америки, и Путин мог бы стать нашим лучшим другом, но, увы, политики транслируют иную позицию, они предпочитают соревноваться, а с Россией нужно налаживать контакты», — считает Дэниэл Ковалик, политолог, юрист в области прав человека и трудовых прав.

Это тяга к соревнованию уже привела к тектоническим изменениям и на всем Ближнем Востоке. Ладно бы Израиль, ХАМАС и несколько американских авианосцев, но американские базы вновь атакуют боевики в Сирии, Ираке. Сразу несколько налетов дронов-камикадзе, десятки раненых американских солдат.

«Понимаете, США сейчас буквально накаляют обстановку, особенно на ближнем востоке и там реально может все вспыхнуть», — говорит Майкл Малуф, бывший сотрудник Пентагона.

Но Байдену как с хромой утки вода, он на фоне всех этих событий снова идет в отпуск. Да, всего на пару дней, после тяжелой, безусловно поездки в Израиль. Но все же. Республиканцы подсчитали Джо идет на новый рекорд, отдыхал больше 228 дней своего срока, больше, чем кто-либо из его 45 предшественников. Но и эти недели в отпуске можно было бы провести с пользой, переслушать заветы прежних хозяев белого дома.

«Мы, правительство, должны быть на чеку, чтобы предотвратить рост огромного влияния, случайного или умышленного, нашего военно-промышленного комплекса. Потенциал роста его неоправданной власти существовал и будет существовать. Мы не должны никогда позволять ему подвергать опасности нашу свободу или демократию», — цитата Дуайта Эйзенхауэра, экс-президента США (1953–1961 гг).

Эти слова Дуайт Эйзенхаур произнес 62 года назад, уходя из Белого Дома. Человек, который во время Второй мировой командовал войсками союзников в Европе, знал, о чем говорит и, получается, как в воду глядел.