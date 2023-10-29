«Давим медленно, но верно»: кадры работы российских танкистов в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В зону спецоперации прибывают все новые силы. Бойцы-штурмовики недавно подписали контракт с Минобороны, сейчас проходят обучение. Они все понимают — нужно продолжать дальше идти вперед.

Почему вдруг американцы засуетились и стали чаще соваться ближе к нашим границам? Ответ стоит искать в зоне специальной военной операции.

Там намечается стратегический перелом. От обороны российские войска все чаще переходят к атакующим действиям. Особенно активно наши штурмовые отряды действуют на донецком фронте, постепенно отодвигая украинские позиции дальше на запад. Даже в Пентагоне отмечают изменение потенциалов. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Экипаж танка получил цель и выходит на огневую точку. Цель — опорник ВСУ. Надо его подготовить для захвата штурмовой группой.

Укрыться танку негде, повсюду развалины. До противника 300 метров. Экипаж в упор бьет по врагу. Откатываясь назад, бойцы продолжают наносить удары. Непрерывный огонь по украинским националистам ведут сразу три наших танка.

Боевые машины не стоят на месте. Экипаж возвращается с боевого задания, все в порядке, отработали. Танкисты Южной группировки войск (ЮВО) сейчас работают на одном из самых горячих направлений неподалеку от Донецка. На вооружении бойцов самый современный танк Т-90М «Прорыв».

«Давим противника медленно, но верно. Противник постепенно отходит. Да где они чаще всего сидят? Где РЭБовцы сидят, где отряды БПЛА», — рассказывает наводчик танка с позывным «Админ».

Вражеские пункты радиоэлектронной борьбы под ударами и наших дронов-камикадзе. Попадание по стационарной камере и антенне в поселке Красногоровка. Наши подразделения работают в паре с бронегруппой.

Одновременно еще одна группа штурмовиков высаживается с танка. Завязывается бой. Вражеские мины падают неподалеку от нашей техники, боевые машины успевают откатиться, а наши бойцы успешно занимают новый рубеж.

«Наша пехота пошла и мы уничтожили несколько пулеметных точек и нам повезло, мы попали в укрепленные райончики, тоже получилось их «разобрать“», — говорит командир танка с позывным «Карандаш».

Каждый день враг пытается вернуть утраченные позиции: забрасывает малые группы по 3-5 человек, но все попытки тщетны. Экипаж бронегруппы прошивает дальнюю лесопосадку, в которой замечена как раз такая группа.

Времени на ведение огня очень мало — одна-две минуты и нужно покидать позицию.

«В основном работает диверсионно-разведывательная группа, которая с помощью боя пытается разведать какая у нас техника, какое орудие, сколько у нас человек. Потом отправляются штурмовые группы с гранатометами, могут иногда отправляться пикапы с ПТУРами», — делится наводчик-оператор с позывным «Арарат»

Без поддержки наших бойцов здесь никак. В зону специальной военной операции прибывают все новые силы. Бойцы-штурмовики недавно подписали контракт с Минобороны, сейчас проходят обучение. Они все понимают — нужно продолжать дальше идти вперед.