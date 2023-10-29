Единогласно: Асбаров нанес сокрушительное поражение Папину на турнире в Москве

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Развязка принципиального противостояния двух соперников оказалась воистину непредсказуемой.

На «ЦСКА Арене» в Москве завершился боксерский поединок в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) между россиянами Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным. Победу единогласным судейским решением по итогам десяти раундов неожиданно одержал не фаворит принципиального противостояния, а боец, считавшийся вторым по силе.

Встреча боксеров прошла при полных трибунах. Помимо поклонников бокса среди присутствующих были замечены и звезды мирового спорта. Несколько раз в кадр попал нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, пишет «Спорт-Экспресс».

Изначально именно Папин считался фаворитом, но чемпион лиги Hardcore Boxing по боям на голых кулаках Асбаров уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун, а позже полностью взял под контроль весь ход противостояния.

По итогам очной встречи Асбаров одержал пять побед из возможных пяти, а Папин сохранил соотношение в пятнадцать побед и два поражения.

Алексей Папин известен в публичном поле как бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу. Для Сослана Асбарова победа над оппонентом стала второй ключевой в карьере: до этого спортсмен буквально «вынес» экс-чемпиона WBA International Дмитрия Кудряшова. Теперь в прессе заговорили об Асбарове как об одном из главных претендентов на титул.

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