Держат курс: Россия обвела Запад вокруг пальца в ситуации с потолком цен на нефть

FP: Россия не пострадала от введенного Западом потолка цен на нефть

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Мера Европы, призванная навредить экономике и имиджу РФ, вновь не дала никаких плодов.

Очередная мера, призванная застопорить экономический рост России, не принесла Европе и США стоящего результата. Москве удалось вновь обвести Запад вокруг пальца, пишет газета The Foreign Policy.

Соответствующая поправка была окончательно утверждена странами ЕС в декабре 2022 года. По ее условиям, РФ не может повышать стоимость своего сырья. Планировалось, что подобные ограничения пагубно скажутся на покупательской способности России и сделают невозможным укрепление своих позиций в спецоперации на Украине.

Теперь же выяснилось, что принятие Западом решения о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не навредило России, что в очередной раз вынуждает стран-оппонентов искать выход из сложившейся ситуации.

«Сторонники ограничения (цен на нефть. — Прим. ред.) утверждают, что оно представляет собой важнейший инструмент, позволяющий „сковать“ Кремль <…>. Критики полагают, что Россия легко обходит ограничение, что делает его неэффективным», — пишет издание.

Привыкнуть и адаптироваться к санкциям и ограничениям Россия во многом смогла благодаря автономности собственной экономики, считают журналисты издания. В качестве антикризисной меры Москва избрала сотрудничество со странами, не поддержавшими потолок цен. Впрочем, за рубежом не исключили и возможного ужесточения мер, которые в первую очередь затронут крупные компании — экспортеры нефти.

Ранее 5-tv.ru писал, какие варианты рассматривает Запад, чтобы усилить ограничения по продаже российской нефти.