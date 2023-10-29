Лавров: Запад начинает опасаться, какого монстра он вырастил на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa

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Президент Незалежной Владимир Зеленский все чаще высказывает претензии к США и Евросоюзу.

Постепенно страны коллективного Запада начинают бояться того, какого монстра они сами вырастили на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью белорусскому агентству БелТА.

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский, его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу: «Денег мало, оружия мало», — поделился глава Министерства иностранных дел.

Кроме того, дипломат отметил, что новый виток обострения палестино-израильского конфликта заставил страны Запада пересмотреть свои взгляды на вопросы безопасности. Если сектор Газа будет стерт с лица земли — а это именно та цель, которую преследует армия Израиля, воюющая с ХАМАС — то создастся катастрофа на многие десятилетия. В лучшем случае. В худшем — на многие столетия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США: больше никакого оружия Украине.