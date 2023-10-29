Раскол продолжается: во Франции сообщили о растущем беспокойстве из-за встречи Путина с Орбаном

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Страны-участники европейского объединения нервничают из-за роста влияния РФ в мире.

Новый визит президента РФ Владимира Путина в Венгрию заставил страны Евросоюза всерьез переживать. Продуктивные переговоры представителей двух стран укрепили позиции России на мировой арене, что явно идет вразрез с планами стран-оппонентов. Об этом написала французская газета El País.

19 октября Путин провел переговоры с Орбаном на полях форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Как российские, так и венгерские представители позже сочли беседу продуктивной, а вот для Европы все содеянное стало тревожным звоночком. И не зря: в ряде государств всерьез опасаются налаживания новых связей со стороны России, что позволит крупной стране-экспортеру диктовать свои условия.

«Уже несколько недель страны ЕС усиленно пытаются создать образ единства, который был хрупким и без противоречивого жеста венгерского премьер-министра. Его недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьезное беспокойство в Евросоюзе», — гласит текст публикации.

Многие европейские лидеры в первых рядах осудили решение Орбана встретиться с Путиным. Во Франции, например, случившееся назвали непозитивным сигналом для Парижа. На фоне обещаний Словакии прекратить военную помощь Украине, положение ЕС меняется стремительно и не поддается контролю.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Евросоюзе оценили итоги переговоров Путина с Орбаном.