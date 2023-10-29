Мать выгоняла его беременную жену: как Александр Михайлов повторил судьбу своего героя

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1985 г.

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Личная жизнь народного артиста РСФСР имела сходства с его ролями из фильмов «Любовь и голуби» и «Мужики».

Личная жизнь народного артиста РСФСР имела сходства с его ролями из фильмов «Любовь и голуби» и «Мужики»: будучи женатым, он увлекся другой женщиной, которая родила ему дочку, а спустя десять лет он навсегда уже ушел к третьей избраннице, вырастил ее маленького сына и стал отцом еще одной дочери. Сейчас у него четверо детей.

Первый брак и внебрачная дочь

Александр и его будущая жена Вера Мусатова оба учились в Дальневосточном институте искусств, только он на театральном отделении, а Вера — на музыковедческом (сейчас она известна как руководитель пресс-службы Международного фестиваля «Киношок» — Прим. ред.). Некоторые считали, что он с ней встречается из-за выгоды, так как Вера была дочерью контр-адмирала, но о ее происхождении он узнал гораздо позже, и с его стороны это была искренняя любовь. Поженились они в 1968 году, а спустя год семья пополнилась сыном Константином, которого так назвали в честь отца Веры.

Их семейное счастье омрачала только неприязнь матери актера к Вере: случалось такое, что она ее выгоняла из дома, когда та уже была в положении, и даже появление внука не умягчило ее сердце. Актер не понимал почему мать так жестока, и по его версии, кроме интуитивного неприятия, одной из причин была ревность. Его родители развелись, когда он был еще дошкольником, и мать воспитывала его одна. Ей было тяжело принять, что сын любит другую женщину, и за всю свою жизнь она с невесткой так и не примирилась. А Александр все это время находился меж двух огней.

А потом в театре он увлекся своей партнершей по сцене Ольгой Кузнецовой, с которой они играли в спектакле «Леший». Она была младше на 14 лет, и несмотря на все принципы, не смогла отказаться от нахлынувшего чувства. А в 1991 году она родила девочку Анастасию. Александр признал ребенка родным, дал свою фамилию, всячески поддерживал, но от жены уйти так не решился.

Второй брак

С Оксаной Васильевой он познакомился, когда она еще не была замужем. Они встретились на празднике у общих друзей-актеров, и оказалось, что их объединяют фамилия и дата рождения: по прадеду Оксана была Михайловой и тоже родилась 5 октября, только на 23 года позже.

Потом Оксана вышла замуж за Владимира Васильева, с которым Михайлов играл в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Иногда они встречались семьями и вместе по-приятельски проводили время.

Неожиданно у Васильева случился инфаркт и он ушел из жизни, оставив свою 26-летнюю жену вдовой. Александр поддержал ее в это трудное время, а потом ему самому понадобилась помощь. Так как его жена и мать не ладили, а за матерью нужно было присматривать, когда он уезжал на длительные гастроли, то он обратился к Оксане. И та сразу же согласилась за ней поухаживать. Она привозила ей еду, помогала в быту, и мать сильно привязалась к ней и полюбила ее. Когда Александр приходил ее проведать, она расхваливала Оксану, сравнивала ее с его жесткой и деловой женой, и подталкивала его сделать ей предложение. А у Оксаны интересовалась, когда же они с Александром поженятся.

Ее усилия не прошли даром, и Оксана и Александр стали встречаться. Несколько раз они пытались все прервать, Оксана не хотела рушить его семью, но они не смогли друг без друга, и любовь победила. Несмотря на чувство долга, Михайлов, который считал себя однолюбом, будучи в браке почти 35 лет, признался во всем жене и попросил развод. Он оставил ей четырехкомнатную квартиру, а сам переехал к Оксане. Расписались они через год, после рождения дочери в 2002 году.

Почему мать Александра не приняла его первую жену, а в Оксане сразу же увидела подходящую жену для своего сына — загадка, но для Александра было важным, чтоб его мать и жена нашли общий язык.

Супруги вместе уже 20 лет, и в этом браке, который актер считает судьбой, он нашел покой и умиротворение, а в лице своей жены — родственную душу. Он воспитал ее сына Владислава, которого принял и полюбил, как родного, и гордится всеми своими детьми.

Оксана занимает должность гендиректора продюсерского центра Александра Михайлова и во всем поддерживает супруга.

С бывшей женой Михайлов смог остаться в нормальных отношениях, и за все ей благодарен.

Жизнь актера сейчас

4 октября Александру Михайлову исполнилось 79 лет.

В октябре прошлого года на одном из федеральных телеканалов вышел новый музыкальный проект, народный артист РСФСР выступил соведущим программы.

Также Александр Михайлов работает худруком актерского курса во ВГИКе, ездит на гастроли со своей музыкально-поэтической программой «Экология души».

На своей родине в Забайкалье он организовал кинофестиваль, и каждый год возвращается в родные края. За все годы, прожитые в Москве, актер так и не почувствовал себя москвичом. Он любит путешествовать, уже побывал на Северном полюсе, и не может жить без моря. Когда-то его мечтой было стать моряком.

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