Фото: REUTERS / Presidential Press Office

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МИД Израиля уже заявил об отзыве своих дипломатов из Турции после слов лидера страны.

Вся ответственность за гибель тысяч мирных жителей в секторе Газа лежит на Соединенных Штатах Америки и на их западных марионетках. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время массового митинга в поддержку Палестины. Он прошел в Стамбуле в аэропорту имени Мустафы Кемаля Ататюрка в субботу, 28 октября.

«Эй Запад! Я обращаюсь к тебе, ты снова хочешь организовать крестовый поход против полумесяца? Вы же знаете, кто ответственен за все это? Америка, Запад, и все их марионетки», — пригрозил глава Турции войной.

Эрдоган также напомнил, что раньше сектор Газа контролировала Османская империя (нынешняя Турция — Прим. ред.), поэтому государство просто не может дальше оставаться в стороне.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Турция объявит Израиль военным преступником.