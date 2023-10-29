Мурашко заявил об умеренном росте заболеваемости гриппом и COVID в России

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Глава Минздрава напомнил о необходимости вакцинации.

В России отмечается умеренный подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Адыгее.

«Рост [заболеваемости] есть, умеренный», — подчеркнул он.

По словам главы Минздрава, в части регионов отмечается рост случаев респираторных заболеваний и COVID. В этом контексте Мурашко напомнил о необходимости вакцинации.

Также министр сообщил о скором завершении клинических исследований по новому антигенному составу вакцины «Спутник» против коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще в сентябре прогнозировала подъем заболеваемости гриппом в стране к концу текущего года. По ее словам, в разных странах мира, особенно в северном полушарии, уже были зафиксированы инфекции. В связи с этим средней интенсивности подъем заболеваемости в России начнется в ноябре–декабре, уточнила Попова.

Она также напомнила, что единственным надежным средством защиты от гриппа на сегодня остается вакцинация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Петербурга, где зафиксирован самый высокий показатель смертности от коронавируса, жалуются на нехватку вакцин от COVID.