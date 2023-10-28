«Жить хотим»: группа ВСУ сдалась в плен под Купянском
Шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам под Купянском
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Украинские военные добровольно сдали оружие, когда наши бойцы дошли до их позиций.
Российские бойцы первой гвардейской танковой армии успешно взяли в плен группу солдат ВСУ на купянском направлении фронта. Об этом сообщил разведчик западной группировки войск в беседе с изданием РИА Новости.
«Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», — сообщил он.
Корреспондент агентства смог пообщаться с пленными военными. Они принадлежат к 54-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их словам, они сами приняли решение сдать оружие, когда российские бойцы начали занимать их позиции.
«Жить хотим», — поделился один из военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские бойцы уничтожили командный пункт ВВС Украины в Кировоградской области.