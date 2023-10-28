Фото: Instagram* / toosad_katerinas

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Самая младшая актриса сериала «Папины дочки» осуществила давнюю мечту. И это не съемки в кино.

Исполнительница роли Пуговки в сериале «Папины дочки» Екатерина Старшова в настоящее время проживает в Великобритании и строит карьеру фигуристки. Почему девушка отказалась от профессии актрисы на родине? Об этом в день 22-летия звезды написал StarHit.ru.

Проснулась знаменитой в пять лет

Старшова родилась в семье профессиональных фигуристов Елены Михайловской и Игоря Старшова. В раннем детстве родители отдали ее в центр эстетики «Катюша», где преподаватели вскоре заметили артистизм девочки и порекомендовали отвести ее на телевизионный кастинг. Тогда еще никто не ожидал, что Катя действительно станет известной на всю страну, однако случилось именно так.

Старшова проснулась знаменитой, когда ей едва исполнилось пять лет. С 2007 по 2012 годы вся страна знала ее, как Пуговку из «Папиных дочки». Каждый выход из дома превращался для юной актрисы в автограф-сессию с фанатами. Сериал снимали почти шесть лет, а в промежутке между сезонами она успела сняться в фильмах «Русалка» и «Черная молния».

Кроме того, Старшова постоянно снималась в рекламе. Девочка была «лицом» брендов витаминов, детской косметики, шоколада, гипермаркета игрушек, и в каждом ролике создатели эксплуатировали образ Пуговки. В этом же амплуа актриса участвовала в концерте в честь юбилея программы «6 кадров», на «Минуте славы», а также дважды появилась в телеигре «Кто хочет стать миллионером?».

Кино осталось в прошлом

Одновременно со съемками в сериале Старшова успевала заниматься спортом и учиться. Она окончила школу экстерном с золотой медалью и прекрасно сдала ЕГЭ. Однако вопреки ожидания поклонников, девушка поступила не в театральный вуз, а на факультет фундаментальной медицины МГУ, выбрав специальность провизора. Иначе говоря, профессии актрисы повзрослевшая Пуговка предпочла фигурное катание и фармацевтику.

В общении с поклонниками Старшова рассказывала, что работает в фитнес-клубе, преподает детям растяжку и общую физическую подготовку. Также она призналась, что усердно изучает английский язык.

В начале этого года Старшова сообщила, что работает в ледовом шоу на круизном лайнере за границей. Недавно она приехала на родину, но лишь для того, чтобы сняться в нескольких эпизодах продолжения «Папиных дочек».

Старшова признается, что нечасто вспоминает период съемок в популярном сериале и не скучает по кино. При этом она не исключает, что в будущем вернется к актерской профессии, просто сейчас ей интересны другие дела.

По словам девушки, разочаровалась она и в профессии фармацевта, а все, что ее сейчас привлекает, — это фигурное катание. Старшова заявляет, что будет кататься, пока позволяют физические данные, а уж потом задумается о новом этапе в жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в сериале «Папины дочки», впервые рассказала о своем молодом человеке.

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