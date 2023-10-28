Траур в Казахстане, наступление американцев в Газе: самые важные события дня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Louie Palu; 5-tv.ru

Кто потворствует усугублению палестино-израильского конфликта?

Сегодня, 28 октября, Казахстан переживает тяжелую трагедию — взрыв в шахте привел к гибели нескольких десятков человек. Еще несколько считаются без вести пропавшими. А что тем временем происходит в США? А в России? Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

Reuters / ISRAEL-PALESTINIANS/USA-MILITARY В наземной операции Израиля в секторе Газа участвовало около пяти тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники. Известно, что накануне вечером армия Израиля (ЦАХАЛ) зашла в северную часть сектора Газа. В операции были задействованы пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем. Вашингтон все отрицает. © РИА Новости / Владимир Астапкович Авария на шахте имени Костенко в Караганде, приведшая к гибели 33 человек, могла произойти из-за возгорания и взрыва метано-воздушной смеси. Еще 13 горняков сейчас числятся пропавшими без вести. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал помочь семьям погибших и пострадавших. 29 октября в стране объявлен общенациональный траур. Афонина Елена / ТАСС В спецназе «Ахмат» заявили о переходе в его подразделения бойцов ЧВК «Вагнер». Вагнеровцы и раньше периодически переходили в «Ахмат в «энном» количестве, теперь же пошло «массовое пополнение». Создатель ЧВК погиб 23 августа в авиакатастрофе. Кубединов Игорь / ТАСС Российский МИД допустил причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС. Украинские боевики направили туда три беспилотника, начиненные взрывчаткой 26 октября. Один из аппаратов повредил стены хранилища ядерных отходов, два других упали на административные здания. REUTERS / KEVIN LAMARQUE В США нашли тело Роберта Карда, главного подозреваемого в массовом убийстве в Льюистоне. Об этом сообщила губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс. Накануне, 27 октября, сообщалось, что в ходе обыска в доме подозреваемого полицейские нашли предсмертную записку, которую Кард, предположительно, оставил своему сыну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ХАМАС сообщили о готовности отпустить заложников по запросу МИД России.