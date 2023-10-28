Они там есть: раскрыто число американцев, участвовавших в операции Израиля в Газе

Tasnim: в операции Израиля в секторе Газа участвовали пять тысяч солдат США

Фото: Reuters / ISRAEL-PALESTINIANS/USA-MILITARY

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Накануне вечером израильская армия зашла в северную часть сектора Газа.

В наземной операции Израиля в секторе Газа участвовало около пяти тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Отмечается, что всего в боевых действиях участвовали три дивизии и несколько бригад.

Накануне вечером армия Израиля (ЦАХАЛ) зашла в северную часть сектора Газа. В операции были задействованы пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем.

При этом Тель-Авив официально не подтверждает начало широкомасштабной наземной операции. Прозвучало лишь объявление о расширении действий сухопутных сил в секторе Газа.

Вместе с тем в ночь на 28 октября сектор Газа подвергся самой массированной атаке со стороны Израиля. Руководство ЦАХАЛ не стало детализировать ситуацию с усилениями атак по Газе, заявив, что «ничего особенного не происходит».

Палестинская сторона при этом утверждает, что подобные атаки предвещают начало наземной операции, которую обещали израильские власти. После этого в Газе отключили воду, а затем и интернет. Связь с анклавом прекратилась.

Утром 7 сентября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников по запросу МИД России.