Названы дата и место похорон олимпийского чемпиона Виктора Маматова

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Спортсмен скончался 27 октября в возрасте 86 лет.

Похороны двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова пройдут в понедельник, 30 октября, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Александра.

Отмечается, что спортсмен упокоится рядом с супругой, которая ушла из жизни в прошлом году.

О смерти Маматова на 87-м году жизни стало известно 27 октября. Со слов биатлониста, двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, в последнее время его коллега сильно болел.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года в городе Белово на юге Западной Сибири. В 1960-м занял 16-е место на чемпионате СССР по лыжным гонкам, а в 1966-м, в 29-летнем возрасте, дебютировал на международных соревнованиях. На Олимпийских играх в 1968 и 1972 годах завоевал «золото» в эстафете 4×7,5 километра.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти единственной в истории олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой в возрасте 58 лет.