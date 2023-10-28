Хоакин «Джокер» Феникс: как человек, не окончивший школу, стал звездой Голливуда

Фото: www.globallookpress.com / Li Ying

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Говорят, что истинный талант сложно спрятать. Фениксу просто повезло, или?

Сегодня Хоакин Феникс — четырехкратный номинант и двукратный лауреат премии «Золотой глобус», призер Каннского кинофестиваля, лауреат музыкальной премии «Грэмми», трехкратный номинант премии «Оскар», лауреат премии Британской киноакадемии — отмечает свой 49-й день рождения. Ему завидуют миллионы, но о реальном жизненном пути и сложностях знают лишь единицы.

Так как же человек, не окончивший даже среднюю школу сумел стать звездой Голливуда и чем он лучше остальных?

Дети Бога

Родители Хоакина, Джон Боттом и Арлин Феникс, были кочующими хиппи и состояли в секте «Дети Бога» Дэвида Берга — или Моисея Дэвида, как он позже стал себя называть. Если со временем это движение вызвало множество споров, тогда оно было в состоянии относительного младенчества и включало около 150 групп «Детей Бога» по всему миру.

Боттомы впитывали как можно больше информации о секте и с удовольствием передавали маленького сына в руки других членов движения, проводивших занятия с детьми. Эти занятия были похожи на жуткую пародию воскресной школы. Ривер слушал истории о Страшном суде, об огне и сере для грешников; члены группы предрекали великий Судный день после появления кометы Когоутека и говорили, что по этой земле будет ходить антихрист, убивая маленьких американских детей, которые не следуют правилам Берга.

Путешествие в Голливуд и влияние старшего брата

Кадр из х/ф «Джокер». Режиссер:Тодд Филлипс, 2019г.

Старший брат Хоакина, Ривер, с самого детства мечтал стать актером. Семье следовало немедленно попасть в Голливуд, и у Арлин там был нужный контакт. Девушка, с которой она была знакома со старших классов, стала очень успешной актрисой телесериала «Лаверна и Ширли».

Эту девушку звали Пенни Маршалл. Ей показали некоторые газетные статьи о талантливой семье, и она незамедлительно передала их сотруднику Paramount, который, впечатлившись, в свою очередь, сказал, что если семья когда-либо окажется в Лос-Анджелесе, они должны зайти.

Правда, как он дал понять, не стоит приезжать специально ради того, чтобы их увидели. Тем не менее, Боттомы расценили это как знак того, что Голливуд — их призвание. Позже Арлин говорила: «Нам было видение, что наши дети могут покорить мир».

Они отправились в путешествие длиной 3000 миль, напоминая хипповую версию персонажей сериала «Деревенщина» из Беверли-Хиллз. Все дети едва втиснулись в старый побитый фургон Volkswagen, у которого вместо заднего стекла были склеенные клейкой лентой пеленки. Всем, кого они встречали на заправках по пути, Ривер рассказывал, что он собирается стать голливудской звездой.

Первые шаги в кино

У Хоакина не было большого желания стать актером, и он был рад отдать брату центральное место. Со слов Феникса, он никогда не понимал, насколько знаменит его брат, — вот, что значит жить в маленьком городке и не иметь телевизора или не читать журналы о знаменитостях. Хоакину доставались эпизодические роли в сериалах, где играл Ривер, но целенаправленной работы ради того, чтобы начать серьезную актерскую карьеру, не было.

В конце концов, когда продюсерам «Семи невест для семерых братьев», где играл Ривер, понадобились в одном эпизоде мальчик и девочка, Хоакину выпала заветная карта. Идея пригласить Хоакина и его сестру Либерти, вне зависимости от их талантов, а лишь потому, что они все равно присутствовали на съемках, была для съемочной группы самым простым решением.

Они снялись в 13-м эпизоде сериала, получившем название «Рождественская песня» и вышедшем на экраны 22 декабря 1982 года. Хоакин сыграл в нем Трэвиса и сразу понял, что актерская работа ему подходит, пишет литрес.журнал.

«Когда я был младше, мне всегда казалось, что чего-то не хватает. Наверное, человек проходит через это в детстве — он чего-то хочет. Как только я начал работать актером, я просто почувствовал, что прежняя пустота заполнена», — рассказывал он.

Возвращение в кино

Кадр из х/ф «Джокер». Режиссер: Тодд Филлипс, 2019г.

После трагической смерти Ривера в 1993 году Хоакин взял паузу в работе, но вскоре его друзья предложили ему попробовать вернуться к актерской игре, чтобы отвлечься. Он не был уверен, но все же согласился.

Широкую известность «голливудский отшельник» получил в 2000 году, снявшись в фильме Риддли Скотта «Гладиатор». Персонаж-злодей в этой картине был удивительно сложным героем для голливудского блокбастера. Коммод был избалованным раздражительным мальчишкой, жаждущим власти. Зак Снайдер позвонил актеру и убедил его как можно скорее приехать к нему в офис. У агента в руках был сценарий с ролью, исполнение которой — не важно, насколько маловероятным был у Хоакина шанс ее получить, — могло бы принести Фениксу «Оскар».

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