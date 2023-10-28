Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov ; 5-tv.ru

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Певица пообщалась с журналистами на вручении премии Fashion People Awards 2023.

Филипп Киркоров, без всякого сомнения, самый модный и стильный артист в российском шоу-бизнесе. Такое мнение высказала певица Люся Чеботина в общении с журналистами на премии Fashion People Awards 2023.

«Филипп Бедросович — мой король! Ну, конечно же, то, как одевается он, невозможно повторить. Многие вещи, которые на нем, прямо с подиума, они потрясающие. Его аутфиты (сочетание одежды — Прим. ред.) делают мировые дизайнеры, легенды стиля. Тут просто „ноу комментс“, это сто из десяти», — заявила знаменитость.

Также, по словам Чеботиной, ей нравится, как одеваются певицы Тося Чайкина, Оля Бузова и Оля Серябкина, а из мужчин — Митя Фомин. По мнению исполнительницы хита «Солнце Монако», бывший участник группы Hi-Fi — «самый эпатажный» на российской сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каких мужчин стилист Александр Рогов назвал самыми модными и стильными в российском шоу-бизнесе.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.