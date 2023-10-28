Ученые выяснили, почему путешествия во времени невозможны

Фото: Кадр из к/ф «Назад в будущее», реж. Роберт Земекис, 1985 г.

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По заключению зарубежных физиков, время нельзя развернуть вспять.

Физики из финского университета Тампере установили, что путешествия во времени нереальны. Они сделали такой вывод после изучения электромагнитных и других видов волн. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на научный журнал Optica.

Скорость света является универсальным ограничением для информации, перемещающейся в вакууме. Хотя материя может эффективно замедлять общее путешествие частицы, специальная теория относительности гласит, что это фундаментальное свойство не может в реальности измениться.

В ходе исследования ученые проанализировали разные сценарии, в которых световая волна могла бы ускоряться при движении во времени и одном измерении пространства. Но оказалось, что импульс волны остается неизменным.

«Мы показали, что с точки зрения волны с ее импульсом ничего не происходит. Другими словами, импульс волны сохраняется», — заявил один из участников исследования Матиас Койвурова.

Постоянная стабильность импульса волны также свидетельствует о том, что каждая волна должна иметь строгий временной вектор. Так, наша Вселенная может двигаться через временной поток только в одном направлении, передает источник.

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