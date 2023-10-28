«Прямое указание»: МИД допустил причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС

Фото: Кубединов Игорь / ТАСС

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Украинские боевики направили на КуАЭС три беспилотника, начиненные взрывчаткой.

Западные кураторы Киева могут быть причастны к атаке на Курскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов», — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.

По словам Захаровой, вечером 26 октября украинские боевики целенаправленно атаковали Курскую АЭС тремя беспилотниками, начиненными взрывчаткой. Один из аппаратов повредил стены хранилища ядерных отходов, два других упали на административные здания. Предварительно установлено, что в дронах использовались компоненты, поставленные западными государствами.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два — над Тульской.