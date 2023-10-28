В ХАМАС сообщили о готовности отпустить заложников по запросу МИД России

Фото: Reuters / China Central Television (CCTV),China Global Television Network (CGTN)

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Москва передала представителям палестинского исламистского движения имена людей, предположительно, находящихся в Газе.

Палестинская группировка ХАМАС получила от Министерства иностранных дел РФ список россиян, которые могут быть среди заложников, ищет их и готово отпустить. Об этом изданию РИА Новости сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — заявил он.

По словам политика, всего в списке восемь имен.

«Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям. Сейчас мы ищем тех людей. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за нынешней ситуации», — подчеркнул Марзук.

Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Кроме того, боевики палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Как ранее писал 5-tv.ru, ХАМАС высоко оценило позицию Путина и усилия дипломатов РФ по Израилю.