Часть истории: в Москве отметили 105-ю годовщину Ленинского комсомола

Фото: 5-tv.ru

После митинга состоялось торжественное вознесение цветов к мавзолею имени Ленина.

Сегодня в Москве на Манежной площади бывшие комсомольцы провели митинг в честь 105-й годовщины Ленинского комсомола. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

«Нас принимали в комсомол в 1955 году. У меня партийный, комсомольский билеты до сих пор сохранены. Я горжусь этим! Я всегда говорю нашей молодежи, что надо верить в нашу победу, в нашу страну, в наших людей. Потому что у нас весь мир учится, поэтому надо быть в первых рядах. И слово „Ленин“ должно быть на устах каждого комсомольца, каждого коммуниста», — рассказал один из участников митинга.

После мероприятия состоялось торжественное вознесение цветов к мавзолею имени Ленина.