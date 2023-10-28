Израильские военные зашли в северную часть сектора Газа: что будет дальше

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 сентября. ЦАХАЛ не планирует останавливаться.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) вечером 27 октября зашла в северную часть сектора Газа, таким образом расширив зону наземной деятельности. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари накануне в ходе беседы с журналистами, передает The Times of Israel.

«В этой деятельности участвуют пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем», — подчеркнул Хагари.

Кроме того, он добавил, что израильская армия уже нанесла удар по командующему морскими силами ХАМАС (исламское движение сопротивления — Прим.ред.).

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Утром 7 сентября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.