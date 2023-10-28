Титанический труд и большое будущее: режиссер раскрыл правду о важнейшей роли ИИ при создании кино

Фото, видео: Кадр из х/ф «Вий 3D». Режиссер: Олег Степченко, 2014г.; «Асимметрик VFX»

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Международный день анимации был учрежден в 2002 году и отмечается ежегодно 28 октября. Касается это не только мультфильмов, но и больших картин. А как сегодня их создают? А главное — кто?

Сегодня, 28 октября, во всем мире отмечается День анимации. Российский режиссер Виктор Лакисов в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru раскрыл всю изнанку анимационной индустрии, рассказав не только о кино, но и о применении технологии Искусственного интеллекта. Реально ли это вообще? И куда сегодня движется индустрия?

Титанический труд в компьютерной графике

По словам Виктора Лакисова, когда создавались первый «Аватар», первый «Властелин колец», пиар шел впереди реальности, обыватель думал, что раз он видит человека в хромакейном (зеленого цвета) костюме и с датчиками поверх этого костюма, то дальше это все попадает в компьютер, и неким чудесным образом результат — красивая картинка — получается автоматически.

Как утверждает специалист, на самом деле это — титанический ручной труд сотен людей. Примерно то же самое сейчас может происходить с технологиями тех же дипфейков и прочего. Виртуальные актеры кажутся чем-то очень простым и легкодоступным, когда ты закидываешь в Интернет фото и получаешь результат в виде замененного человека на экране. Но по факту — все не так просто.

«Это пока очень непростая работа, за которой стоят десятки, сотни людей, специалистов и программистов, разработчиков и аниматоров, художников, кто все это делает. Это говорит о том, что тренд имеется и, конечно, придет время, когда будет накоплена база. Опять же — не автоматически, а совершенно специально, когда мы сканируем человека, человек заходит в некую сферу, с фото и видеооборудованием, он сканируется во всех эмоциях, позах, со всех сторон в разных состояниях, и потом это оцифровывается, переносится, накапливается и будет автоматизировано», — отметил режиссер.

Сейчас за созданием компьютерной графики стоит очень много ручного труда. Но, заметил режиссер, настанет время, когда не понадобятся десятки, сотни людей — будет накоплена база и создана компьютерная программа для управления процессом создания анимации.

Когда именно это случится? Сказать сложно. Может, через пять-семь лет, а может — через 10-15. Это зависит от многих факторов. В частности, от развития компьютеров, кластеров, вычислительных мощностей, считает Лакисов.

Роль искусственного интеллекта в анимации

«Искусственный интеллект (ИИ) помогает автоматизировать многие процессы и благодаря этому то, что в некоторых студиях проделывают 200 человек, у нас это делают 20 человек, внедряются элементы искусственного интеллекта, позволяющие анализировать сценарии будущего фильма и уже не нужно неделю или месяц тратить на анализ раскадровки, составление списков реквизита, планирование кадров», — поделился деятель кино.

Он объяснил, что уже сейчас, загрузив сценарий в уникальную программу, можно сразу получить шаблон будущего фильма с количеством кадров, задачами продвижения, списками реквизитов, костюма. Это все можно получить с помощью анализа текста, который производит ИИ. Такие инструменты направлены не на чудесное перевоплощение кого-то в кадре, а на ускорение процесса производства. Это — сегодняшняя реальность.

ИИ должен ускорять и удешевлять производство

По словам режиссера, западные студии, которые когда-то являлись для некоторых отечественных примером для подражания, были олимпом богов, куда, как казалось, никогда не суждено попасть. Но в современном мире многие из них разоряются именно из-за того, что производство очень дорогое: западные студии использовали сотни живой рабочей силы вместо автоматизации процессов.

«У меня небольшая студия, около 50 человек, мы делаем работу, которую должны делать в обычном представлении 200 человек, это позволяет мне быть конкурентоспособным и по качеству, и по времени производства, потому что многие вещи на плечах бездушной машины, компьютера, человек остается только для высшего его применения творчества. Я убежден, что ИИ пока еще не способен заменить реальный интеллект», — подытожил Лакисов.

Полное интервью с режиссером Виктором Лакисовым о работе в сфере компьютерной графики, фильмах, «запрещенке» в кино, дипфейках и не только смотрите скоро на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров.