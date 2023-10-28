Сектор Газа подвергся самой мощной бомбардировке: что известно

Фото: REUTERS / China Central Television (CCTV),China Global Television Network (CGTN)

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Обстановка в регионе продолжает накаляться.

Ночью 28 октября сектор Газа подвергся самой массированной атаке со стороны Израиля за все время конфликта, а на север региона вторглись танки ЦАХАЛа. Подробнее о ситуации рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Израильские военные не стали детализировать ситуацию с усилениями атак по Газе. По их словам, ничего особенного не происходит.

«В последние часы мы усилили атаки. Военно-воздушные силы наносили массированные удары по туннелям и другой инфраструктуре террористов. В дополнение к атакам, совершенным за последние несколько дней, сухопутные войска расширяют свои операции сегодня вечером», — заявил представитель армии обороны Израиля Даниель Хагар на брифинге.

Палестинская сторона заявила, что такие атаки говорят о начале наземной операции, которую обещали израильские власти. После этого в Газе отключили воду, а затем и интернет. Связь с анклавом исчезла.

«Противник попал в засады, подготовленные палестинским сопротивлением на нескольких направлениях», — сообщил представитель группировки ХАМАС Али Барак.

Ситуация в Газе в настоящий момент такая, что никому неизвестно, какие подразделения вошли в анклав, сколько было солдат и куда точно они двигались.

Утром 7 сентября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему приведет расширение масштабов сухопутной операции Израиля в Газе.