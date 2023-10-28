Будущая королева Великобритании собралась нарушить тысячелетнюю традицию

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Кейт Миддлтон приняла неожиданное решение относительно образования своих детей.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, будущая королева Великобритании, по данным близких к монаршей семье источников, собралась нарушить тысячелетнюю традицию. Об этом сообщается в материале издания News.com.au. В кругу принцессы Уэльской поговаривают, что она хочет отправить старшего сына Джорджа Александра Луи в публичную школу, где мальчики и девочки учатся вместе.

А после школы парнишка якобы пойдет в колледж Марлборо в Уилтшире, который окончила мама. В качестве доказательства намерений Миддлтон в материале приводится ее поездка в Альма-матер в конце октября, сопровождал Кейт десятилетний Джордж.

«Вот-вот может произойти историческое событие, и случится оно благодаря одному обстоятельству — девочкам. Джордж может стать первым монархом со времен восшествия на престол Этельстана в 924 году, который получит образование в разнополой среде», — отметила эксперт по королевской семье Даниэла Элсер.

Вот уже тысячу лет правители Англии и Великобритании учатся исключительно в школах для мальчиков. Закона соответствующего нет, правило исполняется монархами негласно, как дань традициям. Даниэла Элсер полагает, Кейт Миддлтон и принц Уильям хотят «воспитать будущего короля совершенно по-новому, в сравнении с прежними наследниками». По мнению эксперта, для ребенка это огромная услуга, ведь он должен иметь адекватное представление о жизни людей в обществе.

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