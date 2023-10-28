Мужчина тут не при чем: Юлия Беретта назвала рецепт женского счастья

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Певица уверена, что радость жизни любой человек должен найти до встречи со своей второй половиной.

Каждый человек на планете, неважно, мужчина это или женщина, обязан быть счастливым. С таким заявлением, своим глубоким убеждением, выступила актриса и певица Юлия Беретта (Настоящее имя Юлия Глебова. — Прим. ред.). На премии Fashion People Awards она рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что не верит в пресловутое женское счастье. Назвать его таковым можно только по половому признаку.

«Что же касается женского счастья, оно не только в мужчине… Женщина наполняется солнцем, морем, цветами. На самом деле мы, женщины, даже больше можем, чем мужчины. Мы можем аккумулировать энергию, которую получаем от всего природного, как бы ее перерабатывать и вообще быть абсолютно счастливыми», — говорит исполнительница.

Юлия Беретта уверена, что несчастная дама не начнет жить лучше, легче и веселее только благодаря новому кавалеру. Чтобы отношения приносили чувство гармонии и радости, вступать в них нужно цельным и удовлетворенным человеком. Появление партнера станет в таком случае только «дополнительной приятной нагрузкой».

«Она просто должна быть счастливой изначально, мужчина на это не влияет… Если пара совпадает полностью, люди женятся, и тут уже себя — огромный фундамент для всего вообще в этой жизни. Поэтому очень важно встретить своего человека. Но изначально не нужно рассчитывать: если ты несчастна, ты встретишь его и будешь счастливой. Нет, ты должен стараться быть счастливым сам по себе», — заключила артистка.

Юлия Беретта окончила ГИТИС, творческую карьеру она начала в составе популярной группы «Стрелки». В 2002 году покинула коллектив и начала выступать сольно, автором некоторых песен и саунд-продюсером певицы выступил Андрей Губин. В то же время стала сниматься в кино. Сейчас на счету звезды более 20 ролей разного плана. От первого брака с бизнесменом Владимиром Глебовым у артистки есть сын Владимир, в прошлом году она вышла замуж за предпринимателя Дениса Преснухина.

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