Вне зоны доступа: какие проблемы может породить запрет телефонов в школах

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Некоторые дети вместо погружения в образовательный процесс на уроках сидят.в своих гаджетах. И это является проблемой. Но решит ли ее предлагаемая депутатами мера?

В Госдуме рассмотрят законопроект, который запретит учащимся пользоваться телефонами или умными часами в школах. Брать в руки гаджет разрешат только в экстренных случаях. Ослушившимся детям может грозить замечание, вызов родителей в школу или разговор с директором.

Однако по мнению педагогов, соответствующий запрет хоть и позволит решить одну проблему, но породит взамен новые. Учительница Наталья Тихонова рассказала, что в школе, где она работает, есть распоряжение — перед началом урока ученики ставят телефон на беззвучный и кладут его в общую коробку на стол преподавателя. И для учителя это дополнительная ответственность, ведь в случае пропажи смартфона вопросы будут возникать именно к нему.

«Многие телефоны стоят две-три учительские зарплаты», — отмечает женщина в беседе с телеканалом «360».

Конечно, проблема смартфонов действительно есть, и она мешает образовательному процессу. Поэтому инициативу депутатов Тихонова назвала важной.

«На уроке нужно заниматься уроком. С электронными часами — то же самое», — подчеркнула она.

Но встает и другой вопрос — кто будет следить за исполнением закона? Снова учитель? У него и без того хватает хлопот и обязанностей.

«Педагогам нужно нормально подготовиться к урокам, но даже на это не хватает времени. Они дежурят в школе, контролируют питание, разбираются с бумагами», — отмечает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

По его мнению, в случае принятия такого закона следует нанять в школы специальных людей или «высвобождать ставку классного руководителя, который будет не вести уроки, а следить за учениками».

Он также отметил, что понимание понятия «экстренная ситуация» у всех разное. Для кого-то это может быть звонок родителю, а для кого-то это не будет считаться аргументом.

«Это создаст кучу проблем. Для учителя участятся конфликтные ситуации как с детьми, так и с родителями», — предупреждает Казаков.

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