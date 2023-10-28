Минобороны подтвердило назначение Афзалова на должность главнокомандующего ВКС РФ

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Афзалов сменил в этой должности Сергея Суровикина.

Новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Министерства обороны страны.

Генерал-полковник Виктор Афзалов. mil.ru

До Афзалова этот пост занимал генерал армии Сергей Суровикин. Его данные были удалены с сайта Минобороны РФ еще в сентябре. После этого Афзалов был назначен временно исполняющий обязанности.

Афзалов родился 9 июня 1968 года. Он учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Военном университете ПВО и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил.

Афзалов награжден орденами «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени и многими медалями.