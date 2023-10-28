Минобороны подтвердило назначение Афзалова на должность главнокомандующего ВКС РФ
МО подтвердило назначение Афзалова на должность главнокомандующего ВКС РФ
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Афзалов сменил в этой должности Сергея Суровикина.
Новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Министерства обороны страны.
Генерал-полковник Виктор Афзалов.
До Афзалова этот пост занимал генерал армии Сергей Суровикин. Его данные были удалены с сайта Минобороны РФ еще в сентябре. После этого Афзалов был назначен временно исполняющий обязанности.
Афзалов родился 9 июня 1968 года. Он учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Военном университете ПВО и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил.
Афзалов награжден орденами «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени и многими медалями.