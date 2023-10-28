В ЮАР родителей прогульщиков школы будут сажать в тюрьму

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein

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Меры приняты парламентом республики с целью повысить эффективность системы школьного образования. Поможет?

В Южно-Африканской республике в тюрьму будут попадать родители недобросовестных школьников. Об этом сообщает телеканал SABC.

Согласно поправкам в закон об образовании, речь идет о родителях учащихся, которые прогуливают занятия. Также меры распространяются и на тех, кто не записал ребенка в образовательное учреждение по достижении им школьного возраста. В качестве наказания родители могут получить заключение до одного года.

Парламент ЮАР считает, что новые поправки помогут повысить эффективность системы школьного образования. Согласно последним исследованиями, восемь местных школьников из десяти читают с большим трудом даже в десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что воспитанница детдома избила сверстницу за опоздание на ужин.