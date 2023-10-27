Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Дэниел Берк перестал выходить на связь с родственниками с 11 августа 2023 года. Что известно?

Тело пропавшего без вести на Украине британского наемника Дэниела Берка нашли почти спустя три месяца после его исчезновения. Как сообщает издание The Sun, ссылаясь на отца погибшего, тело мужчины обнаружили в канализации на полигоне под Запорожьем. Результаты ДНК-теста оказались положительными.

Отмечается, что тело помог обнаружить австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин, который, предположительно, сообщил полиции, что застрелил Берка «по ошибке». Также позднее в переписке, которую приводит издание на вопрос о том, кто убил Берка, Нурин ответил: «Очевидно я, но это было ненамеренное убийство».

По данным издания, полиция Украины отказалась подтвердить, покинул ли Нурин страну.

Известно, что Берк ранее принимал участие в столкновениях в Афганистане и Сирии, после чего вернулся домой в Великобританию. В прошлом году уехал на Украину, где создал иностранный добровольческий отряд «Темные ангелы», которая действовала в интересах ВСУ. На связь мужчина перестал выходить с 11 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что добровольцы из бывших военнослужащих ВСУ поступили на службу в ВС России.