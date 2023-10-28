Израиль расширяет масштабы сухопутной операции в Газе: к чему это приведет

Фото, видео: REUTERS / Yasser Qudih; REUTERS / CCTV; 5-tv.ru

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Политолог и военный эксперт порассуждали о мотивах и последствиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха». Такое заявление сделали представители палестинского исламистского движения ХАМАС в своем Telegram-канале. По данным мировых СМИ, в регионе прогремела серия громких взрывов. Кроме того, работает артиллерия, происходят танковые обстрелы, в небе курсируют истребители. Связь отсутствует.

«Отключение связи и интернета в секторе Газа и эскалация бомбардировок жилых кварталов с суши, моря и воздуха предупреждает о намерении оккупационных сил совершить новые массовые убийства и геноцид вдали от глаз прессы и всего мира», — сказано в заявлении ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально не подтверждает начало широкомасштабной наземной операции. Прозвучало лишь объявление о расширении действий сухопутных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что ВВС широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру в регионе, наступательные действия на суше продолжаются.

Какими будут последствия и можно ли говорить об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и фактическом начале полномасштабной операции? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru порассуждали военный эксперт Вадим Мингалев и политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Мингалев полагает, что о старте операции действительно говорить рано. Происходящее он назвал психоразведкой — диверсионной работой, которую проводят израильские и американские спецслужбы.

«Именно сейчас происходит так называемая разведка боем, когда спецслужбы США и Израиля непосредственно прощупывают почву — где найти уязвимые стороны и как вести основные силы израильской армии на территорию Газы. Поэтому и Нетаньяху (Премьер Израиля Бинямин Нетаньяху. — Прим. ред.) не подписывает пока непосредственно указ о начале широкомасштабной наступательной сухопутной операции», — говорит эксперт.

www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; Личный архив Андрея Кошкина; REUTERS / CCTV; 5-tv.ru

По словам Мингалева, Нетаньяху откровенно колеблется и не спешит делать громкие заявления о наступлении своей армии, так как понимает — военные действия никому не покажутся «легкой прогулкой». Премьер Израиля находится под давлением экстремистских кругов страны, в то же время он уже видит катастрофические последствия решения о начале полномасштабной операции. Андрей Кошкин также отмечает, что от властей Израиля ждут радикальных мер.

«Военно-политическое руководство является заложником у тех сил в Израиле, которые требуют проведения наземной операции по уничтожению ХАМАС. Надо сказать, что и Нетаньяху, и Галант (Йоав Галант — Командующий Южным военным округом ЦАХАЛ. — Прим. ред.) являются заложниками обещаний, что они проведут наземную операцию и решат все вопросы с руководством ХАМАС и вообще со всей организацией и освободят заложников», — заявил он.

Нетаньяху сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа 5 октября, хотя и не разглашал дат и подробностей. Через два дня ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны, тут же начались ответные удары. Тысячи людей погибли и пострадали.

Палестинцы стремятся восстановить границы с Израилем, существовавшие до Шестидневной войны 1967 года, создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сделав Восточный Иерусалим столицей. Вторая сторона не принимает этих условий. Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, однако пока он только набирает обороты.

Ранее 5-tv.ru публиковал спутниковые снимки сектора Газа до и после ударов Израиля.