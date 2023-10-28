Биполярное расстройство научились определять по анализу крови

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Теперь обнаружить серьезные отклонения в психике станет намного проще.

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании разработали систему, позволяющую по анализу крови диагностировать биполярное расстройство. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале JAMA Psychiatry.

Биполярное расстройство известно своей опасностью из-за сложностей с диагностикой. БАР характеризуется сменой фаз настроения от мании до депрессии. Мания сопровождается подъемом настроения, которые впоследствии быстро сменяются упадком сил и слезными истериками.

Трудность выявления БАР заключается в том, что пациенты зачастую обращаются за помощью во время депрессии, умалчивая о мании, что приводит к постановке неправильного диагноза и последующему неверному лечению.

Теперь же, как свидетельствуют опубликованные результаты исследования, ученые нашли эффективный способ выявлять БАР только с использованием биологического материала. Для этого в исследовании приняли участие три тысячи человек: они ответили на 600 вопросов, а затем сдали необходимые образцы крови.

Полученные результаты позволили ученым утверждать, что в крови у пациентов с БАР присутствуют некоторые метаболиты, являющиеся маркерами биполярного расстройства. Своевременное отслеживание этих продуктов в крови позволяет эффективно диагностировать синдром и вывести пациента в ремиссию.

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