Умер бывший главный редактор российского Playboy Владислав Ковлейский

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Christian Reister

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Журналист скончался после продолжительной болезни.

В возрасте 46 лет умер бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владислав Ковлейский. Мужчина скончался 26 октября после продолжительной болезни.

Ковлейский начинал карьеру в газете «Московский комсомолец», позднее стал руководить журналом «МК-Бульвар». С 2014 по 2015 год он возглавлял российский Playboy.

«Влад, нам будет тебя не хватать. Ну как же так?» — написали коллеги Владислава из «Московского комсомольца».

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