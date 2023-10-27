Александр Петров показал молодую жену на отдыхе: «Какая же она красивая»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram* / actorsashapetrov; 5-tv.ru

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Звезда фильма «Текст» только сейчас чувствует себя действительно счастливым.

В сентябре звезда фильма «Текст» и сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров неожиданно сменил статус. Из завидного холостяка главный красавчик российского кинематографа превратился в женатого человека. Вопреки ожиданиям поклонников, женой Петрова стала не Стася Милославская, с которой актер встречался несколько лет, а непубличная девушка по имени Виктория.

На днях звезда фильма «Текст» опубликовал в соцсетях новое видео, доказывающее, что Петров сделал правильный выбор. На обнародованных кадрах Виктория кокетливо плещется в бассейне под открытым небом, а в конце выпрыгивает из воды, демонстрируя идеальную фигуру.

Сам Петров решил сопроводить кадры строчками стихотворения, в очередной раз доказывающими всю пылкость его чувств.

«Просто будь на пути к себе. И когда-нибудь станешь прекрасным. Вопреки своей судьбе», — гласили строчки.

В комментариях поклонники сошлись во мнении: Петров сделал правильный выбор.

«Милославская даже в подметки не годится», «Какая же она красивая», «Наконец-то нашел своих и успокоился», «Любовь спасет мир», «Саша, будь счастлив», — массово желали ему.

Примечательно, что бывшая девушка Петрова, Стася Милославская, лишь единожды прокомментировала счастливое торжество в жизни бывшего избранника, пишет портал dni.ru. Тогда же актриса намекнула, что явно не ожидала такого предательства.

Ранее 5-tv.ru писал, как Александр Петров впервые раскрыл детали тайной женитьбы.

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