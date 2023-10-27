Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до конца года

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Сегодня ключевую ставку снова подняли. До какого уровня она будет расти?

Центробанк на своем последнем заседании в 2023 году может еще повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне. Такое заявление сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Что касается этого года, мы дали прогноз ключевой ставки до конца этого года. У нас осталось одно заседание по ключевой ставке. Оно предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения», — сказала она на пресс-конференции.

Набиуллина отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие плюсы есть для россиян в повышении ключевой ставки.