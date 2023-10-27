Врач развеяла миф о связи сладкого и сахарного диабета: где правда
Гастроэнтеролог Селиверстова: связь сладкого и сахарного диабета — это миф
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
Что происходит с человеком при развитии заболевания?
Употребление в пищу сладкого напрямую не влияет на развитие у человека сахарного диабета, рассказала РИА Новости заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова.
По ее словам, активное употребление в пищу сладкого приводит к набору лишнего веса, а сахарный диабет второго типа, наиболее распространенный среди взрослых, как раз связан с лишним весом.
Селиверстова напомнила, что норма глюкозы для человека в день — 50 граммов, что очень сложно соблюдать и многие перебирают, а все, что выше нормы, превращается в жир.
Другим последствием переедания сладкого могут стать прыщи, ведь одна из причин их появления — реакция организма на дисбактериоз в кишечнике.
Есть же сладкое стоит только после основной еды, так как глюкоза мгновенно впитывается в организм и наступает насыщение, однако оно быстро проходит.
Само сладкое в пределах нормы полезно и необходимо для мозга, мышц и сердца, напомнила она.
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