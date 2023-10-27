С трудом передвигается: появились печальные вести о 77-летнем Добрынине

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Артист последние годы не появляется на сцене и не дает интервью.

77-летний Вячеслав Добрынин так и не сумел восстановиться после инсульта. В 2018 году знаменитый певец и композитор пережил сильнейший удар, который обернулся для него долгим пребыванием в больнице. Тогда же медики диагностировали у артиста транзиторную ишемическую атаку, при которой повреждаются ткани головного мозга.

С тех пор прошло пять лет, но Добрынин практически полностью отказался от съемок. Последними подробностями состояния своего близкого друга в эфире одной из популярных программ на YouTube поделился народный артист Лев Лещенко. По словам последнего, Добрынин сильно сдал и очень слаб.

«Со Славой я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен… Мы с ним прошли по разным маршрутам жизни», — цитирует Лещенко портал utro.ru.

Сразу после выписки сам Добрынин признавался, что ему очень тяжело даются обыкновенные шаги. Недуг заместил собой практически все, что до этого имел композитор: боль вытеснила счастье гастролей и овации поклонников.

«Сейчас мне плохо относительно того периода, когда был бодрячком, когда ходил и песню пел „Все, что в жизни есть у меня“. А все, что в жизни есть у меня — это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие. Не хожу на съемки, потому что устаю и тяжело говорить», — делился Вячеслав Григорьевич.

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